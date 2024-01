Quilter plc est une société de gestion de patrimoine basée au Royaume-Uni qui fournit des services d'investissement et de gestion de patrimoine, de l'épargne à long terme et des conseils financiers par l'intermédiaire de ses filiales et associés, principalement au Royaume-Uni. La société opère à travers deux segments : High Net Worth et Affluent. Le segment High Net Worth comprend Quilter Cheviot et Quilter Private Client Advisers. Quilter Cheviot propose une gestion discrétionnaire des investissements, principalement au Royaume-Uni, avec des portefeuilles d'investissement sur mesure adaptés aux besoins individuels des clients fortunés, des organisations caritatives, des entreprises et des institutions, par le biais d'un réseau de succursales à Londres et dans les régions. Quilter Private Client Advisers fournit des conseils financiers en matière de protection, d'hypothèques, d'épargne, d'investissements et de pensions, principalement à des clients fortunés. Le segment des clients aisés comprend Quilter Investment Platform, Quilter Investors et Quilter Financial Planning.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds