Radisson annonce des intervalles à hautes teneurs en or incluant 25,68 g/t sur 2,00 m, 8,20 g/t sur 7,00 m, 24,80 g/t sur 2,00 m et 10,02 g/t sur 4,40 m à l'intérieur de forages d'expansion des ressources au projet O'Brien

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer aujourd’hui des résultats significatifs à hautes teneurs en or de la campagne de forage d’exploration de 130 000 m en cours au projet aurifère O’Brien. Le projet O’Brien se situe le long de la faille Larder-Lake-Cadillac, à mi-chemin entre les deux villes de Rouyn-Noranda et Val-d’Or au Québec. (Voir figure 1 and figure 2)



Faits saillants

Résultats significatifs de forages d’expansion dans les premiers 450 m verticaux du vecteur d’enrichissement #2; OB-21-202 8,20 g/t Au sur 7,00 m, incluant 10,95 g/t Au sur 3,90 m OB-21-204 25,68 g/t Au sur 2,00 m, incluant 51,30 g/t Au sur 1,00 m OB-21-205 10,59 g/t Au sur 2,10 m, incluant 19,75 g/t Au sur 1,10 m OB-21-211 15,91 g/t Au sur 2,00 m, incluant 31,80 g/t Au sur 1,00 m

Résultats significatifs de forages d’expansion des ressources dans les premiers 200 m verticaux du vecteur d’enrichissement #3; OB-21-206 9,76 g/t Au sur 2,00 m, incluant 19,45 g/t Au sur 1,00 m et 24,80 g/t Au sur 2,00 m, incluant 48,60 g/t Au sur 1,00 m OB-21-207 10,02 g/t Au over 4,40 m, incluant 24,80 g/t Au sur 1,30 m et 11,12 g/t Au sur 2,30 m, incluant 19,05 g/t Au sur 1,30 m

De multiples intervalles à hautes teneurs à l’extérieur de ressources courantes dans les premiers 450 m verticaux du vecteur #2 et 200 m du vecteur #3, sont publiés aujourd’hui

Les forages ont également recoupé la minéralisation en profondeur, bien en-dessous de ressources courantes, jusqu’à 800 m verticaux le long du vecteur #2 (ressources courantes majoritairement situées dans les premiers 400 m verticaux) et jusqu’à 500 m verticaux sur le vecteur #3 (ressources courantes majoritairement situées dans les premiers 240 m verticaux)

Programme de 130 000 m en cours au projet O’Brien (débuté en Août 2019) 87 470 m complétés jusqu’à présent, résultats en attente pour 10 021 m

Une encaisse approximative de $10,0 M





Résultats d’exploration

Sondage Secteur De

(m) À

(m) Intervalle2 (m) Au (g/t) – Non coupée3 Commentaires OB-20-173 Trend #3 232,00 234,00 2,00 7,81 Porphyre nord Incluant 232,00 233,00 1,00 14,50 OB-20-177 Trend #3 287,00 289,00 2,00 7,59 Sédiments du Pontiac Incluant 287,00 288,00 1,00 9,33 ET 379,50 381,50 2,00 5,35 Volcanites mafiques sud OB-20-178 Trend #3 220,25 222,60 2,35 9,21 Sédiments du Pontiac Incluant 221,15 222,60 1,45 14,85 ET 471,90 474,30 2,40 4,19 Contact Conglomérat –

Porphyre nord OB-21-202 Trend #2 465,30 472,30 7,00 8,20 Volcanites mafiques sud *VG Incluant 467,30 471,20 3,90 10,95 OB-21-204 Trend #2 87,60 89,60 2,00 25,68 Sédiments du Pontiac Incluant 88,60 89,60 1,00 51,30 ET 432,00 435,15 3,15 4,47 Volcanites mafiques centrales Incluant 434,00 435,15 1,15 7,62 OB-21-205 Trend #2 213,90 216,00 2,10 10,59 Sédiments du Pontiac Incluant 214,90 216,00 1,10 19,75 ET 398,40 400,20 1,80 5,45 Volcanites mafiques centrales Incluant 399,20 400,20 1,00 9,79 OB-21-209 Trend #2 385,90 388,20 2,30 4,86 Volcanites mafiques sud Incluant 387,40 388,20 0,80 8,05 OB-21-210 Trend #2 156,00 158,00 2,00 7,32 Volcanites mafiques sud *VG Incluant 157,00 158,00 1,00 14,60 OB-21-211 Trend #2 132,00 134,00 2,00 15,91 Sédiments du Pontiac *VG Incluant 132,00 133,00 1,00 31,80 ET 246,00 249,00 3,00 6,54 Volcanites mafiques sud Incluant 246,00 248,00 2,00 8,29 OB-21-214 Trend #2 360,20 362,20 2,00 6,36 Porphyre nord Incluant 360,20 361,20 1,00 11,30 OB-21-206 Trend #3 95,40 97,40 2,00 9,76 Sédiments du Pontiac Incluant 96,40 97,40 1,00 19,45 ET 244,30 246,20 1,90 6,88 Volcanites mafiques sud ET 267,30 269,30 2,00 24,80 Porphyre nord Incluant 268,30 269,30 1,00 48,60 OB-21-207 Trend #3 174,50 178,90 4,40 10,02 Volcanites mafiques sud Incluant 174,50 175,40 0,90 13,10 ET 177,60 178,90 1,30 24,80 ET 256,20 258,50 2,30 11,12 Porphyre nord *VG Incluant 256,20 257,50 1,30 19,05

1. VG dénote présence d’or visible

2. Les résultats sont présentés en longueurs forées. L’épaisseur vraie est estimée entre 70% à 80% de la longueur forée. Les résultats présentés démontrent une longueur minable minimale (1,5 m longueur vraie) en ligne avec les paramètres utilisés dans l’estimation des ressources publiée en 2019.

3. Les teneurs non coupées sont présentées. Une teneur de coupure de 60 g/t Au a été utilisée lors de l’estimation des ressources en 2019.

4. Le tableaux présente seulement les intervalles au-dessus d’une teneur de coupure de 5 g/t Au et la longueur minimale minable utilisée lors de l’estimation des ressources en 2019. Pour l’ensemble des résultats de forage en cours cliquez ici.

« Nous continuons d’être très encouragés par les résultats de notre campagne de forage qui valident le modèle litho structural et démontrent le potentiel significatif qui s’ajoute aux ressources présentement définies au projet O’Brien. Jusqu’à présent, les résultats démontrent le potentiel de doubler l’étendue verticale des ressources courantes sur chacun des vecteurs d’enrichissement à l’intérieur d’un corridor d’environ 1km à l’est de l’ancienne mine O’Brien.

En plus, de nombreux sondages peu profonds incluant ceux publiés aujourd’hui ont recoupé des structures aurifères à hautes teneurs à l’extérieur de blocs de ressources dans les premiers 450 m verticaux le long du vecteur #2 et dans les premiers 200 m verticaux le long du vecteur #3. Les résultats de ces sondages démontrent le potentiel d’expansion des ressources qui demeure dans des secteurs peu forés près de la surface. Nous sommes particulièrement impressionnés par les résultats obtenus sur le vecteur #3, incluant 10,02 g/t Au sur 4,40 m dans le sondage OB-21-207, qui visait l’expansion d’un des blocs de ressources courantes les plus riches définis en 2019.

La majorité de notre programme d’exploration fût, jusqu’à présent, concentré sur seulement environ 1 km de terrain à l’est de l’ancienne mine O’Brien. Nous croyons qu’il y a significativement plus de potentiel à mettre en valeur sur plus de 5 km de terrain prospectif détenu le long de la prolifique faille Larder-Lake-Cadillac. Les résultats obtenus à ce jour supportent notre théorie de découvrir et étendre la minéralisation à hautes teneurs le long de vecteurs d’enrichissement additionnels alors que nous poursuivons l’exploration systématiquement à l’extérieur des limites des forages complétés à présent », a commenté Rahul Paul, Président et Chef de la direction par Intérim.

Des forages d’exploration démontrent le potentiel d’expansion des ressources jusqu’à 330 m en-dessous de ressources courantes sur le vecteur #2 (600 m à l’est de l’ancienne mine)

Le sondage OB-21-202 a recoupé 8,20 g/t Au sur 7,00 m à une profondeur verticale approximative de 440 m. Cet intervalle, ainsi que plusieurs intervalles relativement plus larges préalablement publiés dans les sondages OB-20-124 (Voir 8,35 g/t Au sur 6,00 m), OB-20-180 (18,42 g/t sur 5,00 m), OB-20-156 (Voir 11,32 g/t Au sur 11,80 m), OB-20-156W2 (5,77 g/t sur 7,10 m) et OB-21-201 (11,13 g/t Au sur 10,70 m) suggèrent le potentiel pour des zones minéralisées plus larges (de 5 à 20 m de largeur) entre 400 m et 700 m verticaux, possiblement impactés par le croisement de veines minéralisées à hautes teneurs.

Les forages ont présentement recoupé la minéralisation jusqu’à une profondeur de 800 m sur ce secteur ou les ressources courantes se limitent majoritairement aux premiers 400 m verticaux. Le secteur demeure ouvert pour expansion en-dessous de 800 m et latéralement à l’est et l’ouest.

Des forages d’exploration démontrent le potentiel d’expansion des ressources sur le vecteur #3 (900 m à l’est de l’ancienne mine)

Les sondages OB-21-206 et OB-21-207 (10,02 g/t Au sur 4,40 m) ont été établis dans l’objectif d’étendre l’un des blocs de ressources courantes les plus riches définis en 2019. Ces résultats s’ajoutent aux résultats obtenus sur ce secteur en 2020 dans les sondages OB-20-149 (45,86 g/t Au sur 2,10 m, obtenu 260 m en-dessous de ressources courantes) et OB-20-146 (17,90 g/t Au sur 2,15 m et 21,29 g/t Au sur 2,00 m).

Les résultats publiés aujourd’hui confirment le potentiel d’exploration et d’expansion des ressources sur ce secteur ou la majorité des ressources courantes se situent à partir de la surface jusqu’à 240 m verticaux.

Les forages à O’Brien continuent de valider le modèle litho-structural et mettent en valeur le potentiel d’expansion des ressources latéralement et en profondeur

Les résultats de forages obtenus à ce jour continuent de définir et étendre trois vecteurs d’enrichissement à hautes teneurs situés respectivement 300 m, 600 m et 900 m à l’est de l’ancienne mine O’Brien. Ces vecteurs d’enrichissement sont similaires aux structures exploitées dans l’ancienne Mine O’Brien jusqu’à une profondeur de 1 100 m (Production historique de 587 121 oz à une teneur de 15.25 g/t Au)

Les résultats courants ont démontré la continuité de la minéralisation bien en dessous des ressources courantes définies sur les trois vecteurs d’enrichissement connus à ce jour, laquelle demeure ouverte pour une expansion latéralement et en profondeur :

Le long du vecteur d’enrichissement #1, les forages ont démontré la continuité de la minéralisation jusqu’à une profondeur verticale de 950 m, approximativement 350 m en dessous des ressources courantes qui se limitent aux premiers 600 m verticaux sur le secteur.

Le long du vecteur d’enrichissement #2, les forages ont démontré la continuité de la minéralisation jusqu’à une profondeur verticale de 800 m, approximativement 330 m en-dessous des ressources courantes qui se limitent majoritairement aux premiers 400 m verticaux sur le secteur.

Le long du vecteur d’enrichissement #3, les forages ont recoupé la minéralisation jusqu’à une profondeur verticale de 500 m. Les ressources courantes sur ce secteur s’étendent présentement de la surface jusqu’à approximativement une profondeur verticale de 240 m.



L’ensemble des forages complétés durant la campagne en cours furent limités à environ seulement 1 km à l’est de l’ancienne mine O’Brien, représentant une faible partie des plus de 5 km de terrains prospectifs détenus par Radisson le long de la prolifique faille Larder-Lake-Cadillac. Compte tenu de la compréhension géologique, la validation courante du modèle litho structural, la société estime qu’il demeure un fort potentiel d’exploration pour des vecteurs d’enrichissement additionnels le long des 5,2 km de terrains prospectifs détenus le long de la prolifique faille Larder-Lake-Cadillac.

87 470 m de forage ont été complétés, les résultats sont en attente pour environ 10 021 m

Ce communiqué représente approximativement 9 660 m de forage à l’intérieur de 19 sondages. Les résultats publiés à ce jour représentent seulement 52% des 130 000 m planifiés d’ici la fin de 2021. Au 7 septembre, la société est bien financée avec une encaisse approximative de 10 M $.

Figure 1. Distribution des teneurs en or (Vecteur #2) : OB-21-202, OB-21-204, OB-21-205, OB-21-209, OB-21-210, OB-21-211 et OB-21-214

Figure 2. Distribution des teneurs en or (Vecteur #3) : OB-21-206 et OB-21-207

Figure 3. Projet O’Brien : Secteur des ressources courantes à une teneur de coupure de 5 g/t Au, Vue longitudinale regard vers le Nord

Figure 4. Projet O’Brien : Vue en Section Transversale – Vecteur d’enrichissement #2

Figure 5. Projet O’Brien : Vue en Section Transversale – Vecteur d’enrichissement #3

Figure 6. Or visible dans les sondages OB-21-207, OB-21-210, OB-21-211

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats supérieurs à 5 g/t ont systématiquement été réanalysés par gravimétrie. Les échantillons contenant de l'or visible ont systématiquement été analysés avec la procédure de tamisage métallique – pulvérisation totale. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion d’un échantillon standard, d’un blanc et d’un doublon pour chaque groupe d'échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire ALS Canada Ltd. à Val-d’Or au Québec.

Personnes qualifiées

Kenneth Williamson, géo, M.Sc., Aviseur sénior en géologie et Nicolas Guivarch, géo, M.Sc., Géologue Sénior – Services Techniques agissent en tant que personnes qualifiées pour Radisson selon le Règlement 43-101 et ont révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée avoir comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d’or entre 1926-1957; Kenneth Williamson 3DGeo-solution, juillet 2019).

Au nom du conseil d’administration de la Société

Rahul Paul

Président et Chef de la direction par Intérim

Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Hubert Parent-Bouchard

Chef de la direction financière

(819) 763-9969

hpbouchard@radissonmining.com

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de la levée de fonds du placement, le développement du projet O’Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer projet O’Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.





Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens suivants :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9408534-26fb-41a7-b9c7-6d49512c6e49/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a7b5fa3e-db21-4c0e-ba76-ad205a59525a/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b97c3a8f-243a-49d2-825c-b92734f0d6a5/fr 

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1660d35f-7466-44e6-af57-bffd04b4df7f/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22e06627-78e5-447e-bc30-4b3f551167b1/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4224ea9-b779-4ca7-85f2-cee494745a49/fr