Rajratan Global Wire Limited est une société basée en Inde, qui se concentre sur la fabrication et la vente de fil pour talon de pneu. La société est engagée dans le Tyre Bead Wire. Les produits de la société comprennent le fil pour talon de pneu et le fil en acier à haute teneur en carbone. Le fil de talon de pneu est utilisé pour les automobiles, les engins de terrassement, les avions, les cycles, les véhicules de tourisme, les deux-roues, les trois-roues et les radiaux de bus de camion. Le fil de talon de pneu est utilisé dans toutes sortes de pneus d'automobiles, d'engins de terrassement et d'aéronefs. La tringle est le lien crucial par lequel la charge du véhicule est transférée de la jante au pneu, ce qui évite les vibrations pendant la conduite. Les applications du fil d'acier à haute teneur en carbone de la société comprennent les ressorts mécaniques, les ressorts à haute performance, les ressorts mécaniques, la literie et l'assise, les câbles métalliques, les bandes transporteuses, les câbles automobiles - extérieurs et intérieurs, les fibres d'acier et les grenailles pour le grenaillage et le brochage.

Secteur Acier