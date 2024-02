Ras Resorts and Apart Hotels Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale consiste à posséder et à exploiter des hôtels et des centres de villégiature. Les segments de la société comprennent l'hôtellerie et l'immobilier. Elle propose plusieurs chambres et suites, dont la chambre exécutive, la chambre exécutive avec vue sur la rivière au premier étage, la chambre exécutive avec vue sur la rivière et balcon, la suite exécutive avec vue sur la rivière et la suite portugaise avec balcon. Ses suites sont des ensembles de deux pièces, avec une chambre et un salon. Les restaurants proposent un café, un salon et un bar. Ses salles de conférence peuvent accueillir de 10 à 300 personnes et comprennent un système de communication, des équipements de présentation avec vidéoconférence, un réseau privé virtuel et un système de contrôle de l'éclairage. L'hôtel offre un espace pour les mariages. Ses installations comprennent un centre de bien-être, une piscine, une boutique de cadeaux, un centre électronique et des activités sportives. La société propose également une salle de sport et un spa.