Raymond Limited est un fabricant de costumes intégré basé en Inde qui offre des solutions complètes pour les tissus et les vêtements. La société opère à travers huit segments : Textile, qui comprend les tissus de marque ; Shirting, qui comprend les tissus de shirting ; Apparel, qui comprend les vêtements prêt-à-porter de marque ; Garmenting, qui comprend la fabrication de vêtements ; Tools and Hardware, qui est engagé dans la fabrication, la vente et la distribution de composants d'ingénierie de précision pour les outils et la quincaillerie, tels que les limes et les perceuses en acier, et le marketing, la vente et la distribution d'outils à main, d'accessoires d'outils électriques et de machines-outils électriques ; Auto Components ; Real Estate and Development of Property ; et Others, qui comprend les opérations des compagnies aériennes non régulières. Ses différentes marques comprennent notamment Raymond, Park Avenue, ColorPlus, Raymond Ready to Wear, Parx, Ethnix, Raymond Home et Raymond Made to Measure. Ses filiales comprennent notamment Raymond Apparel Limited et R&A Logistics Inc.

Secteur Textiles et Cuirs