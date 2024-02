Reinsurance Group of America, Incorporated est une société holding d'assurance. La société fournit de la réassurance vie et maladie traditionnelle, ainsi que des solutions financières. Elle a quatre segments. Le segment traditionnel des États-Unis et de l'Amérique latine fournit de la réassurance vie et santé individuelle et collective à des clients nationaux pour une variété de produits. Le segment traditionnel du Canada est principalement engagé dans la réassurance vie individuelle et, dans une moindre mesure, dans la réassurance vie et santé collective, maladies graves et invalidité. Le segment traditionnel de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique fournit des produits d'assurance-vie et d'assurance-maladie individuels et collectifs par le biais d'accords de coassurance et de contrats à terme renouvelables annuellement, la réassurance de la couverture des maladies graves qui fournit une prestation en cas de diagnostic d'une maladie grave prédéfinie et des rentes souscrites. Le segment Asie-Pacifique traditionnel fournit des produits d'assurance-vie et d'assurance-maladie individuels et collectifs, la réassurance de la couverture des maladies graves, l'invalidité et la pension de retraite.

Secteur Réassurance