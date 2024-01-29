29 janvier (Reuters) - Luca de Meo, le DG de Renault , a déclaré lundi :
* RENAULT A DÉCIDÉ D'ANNULER L'IPO D'AMPÈRE EN RAISON DES CONDITIONS ACTUELLES DE MARCHÉ ET DE LA CAPACITÉ DU GROUPE À GÉNÉRER DU CASH - DG
* NISSAN ET MITSUBISHI ONT MANIFESTÉ UN INTÉRÊT POUR UN INVESTISSEMENT DANS AMPÈRE MÊME SANS IPO - DIRFIN DE RENAULT
* L'INVESTISSEMENT DE QUALCOMM DANS AMPÈRE DÉPENDAIT DE L'IPO, RENAULT VA DEVOIR DISCUTER AVEC QUALCOMM - DIRFIN RENAULT Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)