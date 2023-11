Reti SpA est une société de technologie de l'information (TI) basée en Italie. Son offre comprend des solutions informatiques, un fournisseur de services gérés et des services de conseil aux entreprises. IT Solutions fournit entre autres de l'intelligence artificielle (AI), de la veille économique, des services de cloud computing et d'infrastructure, du développement de logiciels et Arianna, une plateforme de bout en bout. Managed Service Provider offre un centre d'opérations de sécurité, des services de gestion et de soutien pour les applications et les infrastructures. Business Consulting est spécialisé dans la gestion des finances, des assurances, des projets, des programmes et des portefeuilles, ainsi que dans l'analyse commerciale. En outre, la société possède et gère un campus spécialisé.

Secteur Services et conseils en informatique