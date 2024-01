Rithm Capital Corp. est un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les secteurs de l'immobilier et des services financiers. Ses investissements dans des entités opérationnelles comprennent des plateformes d'origination et de gestion détenues par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, Newrez LLC, Caliber Home Loans Inc. et Genesis Capital LLC, ainsi que des investissements dans des entreprises affiliées qui fournissent des services liés à l'immobilier résidentiel et commercial. Son portefeuille se compose de droits de gestion de prêts hypothécaires, de sociétés de montage et de gestion de prêts hypothécaires (y compris des entreprises de services hypothécaires auxiliaires), de titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels, de propriétés locatives unifamiliales, de prêts hypothécaires, de prêts à la consommation et d'autres investissements opportunistes. Ses segments comprennent l'origination, la gestion, les investissements liés aux MSR, les titres résidentiels, les propriétés et les prêts, les prêts à la consommation, les prêts hypothécaires et les entreprises. Elle octroie des prêts par l'intermédiaire de son réseau de vente au détail, offre des possibilités de refinancement aux clients éligibles.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé