Rocket Companies, Inc. est une société de technologie financière qui regroupe des entreprises de services immobiliers, hypothécaires et financiers axés sur la technologie. La société propose la plate-forme Rocket. Ses segments comprennent le Direct to Consumer et le Partner Network. Dans le segment Direct to Consumer, les clients ont la possibilité d'interagir avec Rocket Mortgage en ligne et/ou avec les banquiers hypothécaires de la société. La Société commercialise diverses campagnes de marque et canaux de marketing à la performance auprès des clients par l'intermédiaire de son segment Direct to Consumer. Le segment Partner Network tire parti de son service client et de ses marques pour développer des relations marketing et d'influence, ainsi que de ses partenariats avec des courtiers en prêts hypothécaires par le biais de Rocket Pro third-party origination (TPO). L'entreprise comprend des marques de finances personnelles et de technologie de consommation, notamment Rocket Mortgage, Rocket Homes, Amrock, Rocket Money, Rocket Loans, Rocket Auto, Rocket Mortgage Canada, Lendesk, Core Digital Media, Rocket Central et Rock Connections.