Rockwell Automation, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes d'automatisation et de contrôle des infrastructures industrielles. Les produits sont destinés notamment aux industries agroalimentaire, automobile, minière, pétrolière et gazière. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit : - dispositifs d'automatisation et de contrôle (45,7%) : systèmes d'entraînement, variateurs de fréquence, commandes de moteurs, servocommandes, servomoteurs, actionneurs, microcontrôleurs, systèmes de sécurité, de détection, de protection, etc. ; - solutions et systèmes d'automatisation (29,8%) : solutions logicielles et matérielles d'automatisation, logiciels de conception, de visualisation, de simulation, d'exécution, dispositifs d'interface homme-machine, ordinateurs industriels, réseaux informatiques, etc. ; - services professionnels et solutions à valeur ajoutée (24,5%) : services de conseil, de formation, de maintenance, d'assistance sur site et à distance, services connectés via le cloud, solutions numériques d'automatisation pour les industries pétrolière, gazière et pétrochimique, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (60,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (18,5%), Asie-Pacifique (14%) et Amérique latine (6,6%).

Secteur Equipements et composants électriques