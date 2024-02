Rocky Brands, Inc. est un concepteur, un fabricant et un distributeur de chaussures et de vêtements. Elle commercialise ses produits sous un portefeuille de marques, dont Rocky, Georgia Boot, Durango, Lehigh, The Original Muck Boot Company, XTRATUF, Servus, Ranger et la marque sous licence Michelin. L'entreprise opère à travers trois segments : Le commerce de gros, le commerce de détail et la fabrication en sous-traitance. Son segment Wholesale distribue des produits par le biais d'une série de canaux de distribution représentant plus de 10 000 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Le segment de la vente au détail commercialise ses produits directement auprès des consommateurs par l'intermédiaire de son entreprise Lehigh, y compris les ventes directes et par l'intermédiaire de ses sites web CustomFit, de ses sites web de commerce électronique destinés aux consommateurs, de ses places de marché tierces et de ses magasins de vente au détail Rocky. Le segment de la fabrication sous contrat comprend les ventes à l'armée américaine, les ventes sous marque de distributeur et toutes les ventes aux clients pour lesquelles l'entreprise est chargée de fabriquer ou de fournir un produit de chaussure spécifique à un client.

Secteur Chaussures