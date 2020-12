Pour rester connecté à ce qui compte le plus : Rogers offre des appareils et des services aux organismes qui soutiennent les Canadiens vulnérables pendant la deuxième vague de la pandémie de COVID‑19

Rogers prolonge de six mois la durée des forfaits en service sur des milliers d'appareils offrant la connectivité aux femmes fuyant la violence, aux communautés LGBTQ2S+, aux hôpitaux, aux résidences pour personnes âgées et aux organismes offrant du mentorat aux jeunes

Rogers poursuit également ses partenariats avec Hébergement femmes Canada, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada et Pflag Canada

Toronto (Ontario), le 2 décembre 2020 - Alors que la deuxième vague de la pandémie de COVID‑19 est toujours bien présente, Rogers Communications a annoncé aujourd'hui qu'elle prolongeait les services qu'elle offre aux organismes qui soutiennent les Canadiens vulnérables. En effet, l'entreprise reconduit pour une période de six mois la durée des forfaits Voix et données associés aux milliers d'appareils qu'elle avait déjà offerts. La pandémie est toujours parmi nous, ce qui ne fait que renforcer notre engagement à fournir un accès sûr aux ressources et au soutien essentiel aux personnes dans le besoin partout au Canada. Les besoins sont grands chez les femmes fuyant la violence familiale, les jeunes et les communautés LGBTQ2S+, qui ont moins de possibilités de profiter de programmes en personnes, comme chez les familles qui ont du mal à assurer l'apprentissage virtuel.

« Dans ce contexte de pandémie, plusieurs d'entre nous tiennent pour acquise leur capacité d'accéder aux ressources et de garder le contact avec leurs amis et leurs proches pendant qu'ils sont isolés, a expliqué Brent Johnston, président, Sans-fil, Rogers Communications. Nous sommes fiers d'offrir la connectivité aux nombreux Canadiens vulnérables qui n'ont pas accès à la technologie, au moment où ils en ont le plus besoin. »

Tout au long de la première vague de la pandémie, en partenariat avec Hébergement femmes Canada, Rogers a fourni aux maisons d'hébergement partout au pays des appareils ayant vocation à servir de bouées de sauvetage numériques pour aider les femmes fuyant la violence et les mauvais traitements, ainsi que leurs enfants, à accéder aux ressources en toute sécurité. Rogers a également intensifié ses efforts de sensibilisation en diffusant une vidéo inspirante, une carte numérique des maisons d'hébergement et des renseignements utiles en situation de crise par l'entremise de ses médias nationaux pour faire savoir aux femmes qu'elles peuvent accéder à du soutien en un simple clic.

« Hébergement femmes Canada se réjouit de la prolongation du programme de téléphones et de forfaits offerts par Rogers aux refuges partout au pays qui offrent des services aux femmes et aux enfants fuyant la violence, a expliqué Lise Martin, directrice exécutive, Hébergement Femmes Canada. Notre nouveau rapport Les maisons s'expriment indique que 82 % des refuges pour femmes sondés ont dû acquérir de nouvelles technologies afin d'aider les résidents pendant la pandémie de COVID‑19. Ce don est nécessaire à l'échelle du pays et les intervenants en sont reconnaissants. »

Des appareils ont également été fournis à des organismes jeunesse comme 360 Kids, qui soutient les jeunes sans-abri, et Durham Children's Aid Foundation, ainsi que Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, qui permet aux « petits » de garder un contact régulier avec leurs « grands » et d'entretenir ces relations de mentorat.

« Garder les enfants en contact avec leurs mentors est essentiel à leur santé mentale et à leur sentiment d'appartenance pendant cette période difficile, a déclaré Shalomi Abraham, président du conseil d'administration de Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. Ce don fera en sorte que les jeunes continueront de profiter des relations de mentorat qui changent leur vie, même s'ils doivent être à distance. »

Rogers est fière d'appuyer les communautés LGBTQ2S+ partout au Canada. Pendant la pandémie, nous avons fourni des appareils à des organismes comme The 519, LGBT Youthline, Qmunity, GRIS Montréal et Pflag Canada, qui ont utilisé ces appareils pour des séances virtuelles de mentorat.

« Le printemps dernier, la crise de la COVID‑19 a forcé les sections locales de Pflag Canada à suspendre les activités de soutien en personne alors que de nombreux membres de la communauté LGBTQ2S+ vivaient de plus en plus d'anxiété et d'isolement, a mentionné Ross Wicks, secrétaire, Pflag Canada. Heureusement, Fido et Rogers nous ont fourni de l'aide qui a permis à nos sections d'offrir des réunions virtuelles de soutien par les pairs. Pflag Canada se réjouit de la prolongation de cette aide, car les familles LGBTQ2S+ doivent toujours faire face à une grande incertitude. »

On a aussi reconduit pour une période de six mois la durée des forfaits Voix et données gratuits pour les hôpitaux, les centres de santé communautaires, les résidences pour personnes âgées et d'autres organismes partout au pays qui aident les Canadiens vulnérables.

Entreprise canadienne prospère, Rogers s'engage à passer à l'action, à faire figure de chef de file et à soutenir nos communautés tout au long de la pandémie et au-delà. En plus de la prolongation de la durée des forfaits Voix et données gratuits, de même que des dons en espèces, Rogers fournit des réseaux WiFi aux refuges pour sans-abri et aux hôpitaux, et appuie l'éducation des jeunes. Dans le cadre de l'initiative Nourrir à coup sûr, nous nous sommes également associés à la Jays Care Foundation et à Banques alimentaires Canada pour fournir huit millions de repas sous forme de paniers de provisions à distribuer par les banques alimentaires du pays. Ces initiatives mises en place pendant la pandémie constituent un prolongement naturel de nos investissements communautaires de longue date, qui comprennent la Bourse d'études Ted Rogers et les dons communautaires Ted Rogers, qui soutiennent des organismes aidant les jeunes à réussir en classe et après l'école. Et cette année, dans le cadre du projet 60, les membres de notre équipe s'engagent plus que jamais à faire du bénévolat afin de rendre le Canada plus fort, ensemble.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

Pour plus d'information : Rogers Communications, media@rci.rogers.com, 1‑844‑226‑1338