Rogers Communications : élargit son réseau sans-fil afin d'améliorer la sécurité et d'offrir une connectivité fiable le long des autoroutes 16 et 14 en Colombie-Britannique

Construction de 12 nouvelles tours afin de combler des écarts importants le long de l'autoroute 16,entre Prince Rupert et Prince George, incluant trois haltes routières provinciales

Construction de sept nouvelles tours le long de l'autoroute 14, entre Sooke et Port Renfrew

Rogers maintient son engagement en Colombie-Britannique afin de combler le fossé numérique, de créer de nouveaux emplois et de soutenir l'économie locale

Aujourd'hui, Rogers a annoncé l'expansion de son réseau sans-fil en Colombie-Britannique, y compris le réseau 5G, afin d'offrir une connectivité fiable le long des autoroutes 16 et 14 et de répondre aux besoins des Britanno-Colombiens, travailleurs ou voyageurs, qui utilisent ces routes essentielles. La capacité de faire un appel sur une autoroute si votre voiture tombe en panne ou de vous connecter au réseau WiFi dans une aire de repos locale est extrêmement importante. Chez Rogers, nous comprenons que cela n'est pas un atout, mais une nécessité, particulièrement le long de l'autoroute 16 connue sous le nom de « la route des larmes ». Nous voulons faire notre part pour assurer la connectivité le long de ce corridor, sachant qu'un grand nombre de femmes, dont beaucoup sont autochtones, ont disparu ou ont été victimes de meurtre le long de ce tronçon d'autoroute.

Pour l'autoroute 16, Rogers, en collaboration avec Ericsson, son partenaire de la 5 G, construira 12 nouvelles tours cellulaires afin de combler des lacunes importantes et d'offrir une couverture cellulaire additionnelle entre Prince Rupert et Prince George, procurant ainsi une connectivité essentielle aux utilisateurs de cette route tous les jours. Ce projet permettra d'offrir une nouvelle couverture cellulaire sur une distance de 252 km afin de combler les principales lacunes qui subsistent le long de ce corridor. Ainsi, la couverture sera continue sur l'ensemble du tronçon de 720 km de cette route du Nord jusqu'à Prince George. Rogers offrira également une couverture pour trois haltes routières provinciales le long de l'autoroute 16, aux endroits suivants : Boulder Creek, Basalt Creek et Sanderson Point. Les travaux de ces deux expansions de l'infrastructure débuteront au printemps 2021 et devraient se poursuivre jusqu'en octobre 2022.

Pour l'autoroute 14, Rogers construira sept nouvelles tours cellulaires afin d'offrir une couverture réseau additionnelle le long de l'autoroute qui relie Sooke à Port Renfrew. Cette nouvelle couverture le long de l'autoroute ainsi qu'un point d'accès WiFi dans l'aire de repos de Sombrio offriront une connectivité essentielle aux résidants, aux travailleurs et aux visiteurs de cette région de l'île de Vancouver. Les travaux de construction débuteront ce printemps et devraient se terminer d'ici octobre 2021.

Ces expansions tirent parti du soutien financier du programme Connecting British Columbia, financé par la province et administré par Northern Development Initiative Trust. Ensemble, Rogers et le gouvernement de la Colombie-Britannique, et le gouvernement du Canada comblent le fossé numérique afin d'améliorer la sécurité et la connectivité dans la région. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu de Rogers à accroître la portée de son service et à améliorer la connectivité pour les communautés mal desservies autochtones et des régions rurales et éloignées dans l'Ouest canadien et partout ailleurs au pays.

L'équipe Rogers est très emballée des projets à venir dans l'Ouest canadien, et notre entente de combiner Rogers Communications avec Shaw Communications nous permettra d'investir 6,5 milliards de dollars pour mettre en place des réseaux 5G cruciaux, connecter les communautés rurales et autochtones sous-desservies et offrir un plus grand choix aux consommateurs et aux entreprises. Lorsque la transaction entre Rogers et Shaw sera conclue, nous créerons jusqu'à 3 000 nouveaux emplois nets dans cette région, dont plus de 1 000 ici en Colombie-Britannique.

De plus, l'entreprise continuera de miser sur ces efforts pour combler le fossé numérique et renforcer les communautés de l'Ouest canadien avec notre proposition d'un fonds de 1 milliard de dollars visant à connecter les communautés rurales, éloignées et autochtones. Il existe un lien étroit entre l'adoption du service mobile à large bande et le développement économique. En effet, des recherches menées par Ericsson révèlent qu'une augmentation moyenne de 10 % de la pénétration du service mobile à large bande entraîne une hausse de 0,8 % du PIB¹. Il est plus important que jamais de faire de la 5G une réalité pour tous les Canadiens et de combler l'écart de connectivité. Nous reconnaissons l'importance cruciale de nos services pour les Canadiens. La 5G est également la norme la moins énergivore, avec des fonctions évoluées permettant de gérer la consommation d'énergie et de répondre à la demande croissante quant au trafic², ce qui en fait la technologie de réseau idéale pour les routes rurales.

Rogers continue d'investir dans le réseau et l'innovation partout en Colombie-Britannique, y compris dans des sites de réseau récents à West Kelowna et à Osoyoos, ainsi que dans la modernisation de tours dans les régions de l'Okanagan, de Cariboo et du centre et du nord de la Colombie-Britannique et sur l'île de Vancouver. La Société a également annoncé récemment une collaboration avec la Métis Nation British Columbia et une nouvelle solution novatrice en collaboration avec Indro Robotics, une entreprise de drones de la Colombie-Britannique. En 2020, Rogers a collaboré avec le district scolaire de Cowichan Valley afin de permettre aux étudiants et aux familles de la Colombie-Britannique de se procurer des iPad pendant la pandémie de COVID-19. La Société s'est également associée à d'autres communautés autochtones de la Colombie-Britannique, comme la Nation Nisg̱a'a et le village Witsuwit'en (Première Nation de Witset).

Rogers détient et exploite CityTV, OMNI BC et Sportsnet Pacific, ainsi que 9 stations de radio dans la province. Notre équipe compte plus de 1 700 membres en Colombie-Britannique, notamment dans des postes liés aux solutions clients, aux ventes, à la vente au détail, aux réseaux et à la technologie, aux médias, aux grandes entreprises et plus encore. Rogers a également annoncé la création de 350 nouveaux emplois dans l'économie locale d'ici 2021. Ces employés travailleront à son centre de solutions clients de la Colombie-Britannique à Kelowna.

Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays³. En 2020, notre réseau sans-fil a obtenu pour une deuxième année consécutive les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut, chef de file mondial de l'évaluation et de l'analyse comparative des réseaux mobiles. En 2020, J.D. Power a également classé Rogers au premier rang dans l'Ouest et en Ontario pour la qualité de son réseau sans-fil. Selon un récent rapport publié en 2020 par Speedtest d'Ookla, le réseau sans-fil de Rogers offre les vitesses les plus constantes de tous les réseaux sans-fil nationaux au pays.

¹ Le service sans-fil à large bande favorise le développement économique https://www.ericsson.com/en/cases/2019/boosting-gdp-through-mobile-broadband.

² Performance énergétique du réseau https://www.ericsson.com/en/about-us/sustainability-and-corporate-responsibility/environment/product-energy-performance

³ « Le plus fiable » d'après l'audit de performance par umlaut sur les réseaux mobiles au Canada, juin 2020; « réseau de confiance » d'après le nombre total d'abonnés sans-fil.