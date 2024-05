Royal Gold, Inc. est une société de flux de métaux précieux et de redevances engagée dans l'acquisition et la gestion de flux de métaux précieux, de redevances et d'intérêts similaires basés sur la production. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'acquisition et la gestion d'intérêts de flux, et l'acquisition et la gestion d'intérêts de redevances. Le secteur de l'acquisition et de la gestion de flux d'intérêts comprend un flux de métaux, c'est-à-dire un accord d'achat qui donne le droit d'acheter tout ou partie d'un ou plusieurs métaux produits par une mine, à un prix déterminé pour la durée de la transaction par l'accord d'achat. Le secteur de l'acquisition et de la gestion des intérêts de redevance comprend des intérêts non opérationnels dans des projets miniers qui donnent droit à des revenus ou à des métaux produits par le projet après déduction de coûts spécifiques, le cas échéant. La société possède des intérêts dans environ 178 propriétés sur cinq continents, y compris des intérêts dans 37 mines en production et 22 projets en phase de développement.

Secteur Or