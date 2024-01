La société allemande d'énergie renouvelable RWE prévoit de poursuivre son expansion dans le secteur de l'éolien offshore au Japon après avoir remporté son premier projet le mois dernier, a déclaré un cadre supérieur à Reuters, et considère également la Corée du Sud comme un marché prometteur.

RWE, le numéro deux mondial de l'éolien offshore, a remporté le droit de construire un parc éolien de 684 mégawatts (MW) dans la préfecture de Niigata, dans le nord du Japon, au sein d'un consortium avec Mitsui & Co et Osaka Gas, dans le cadre de la deuxième série d'enchères publiques japonaises.

RWE prévoit de lancer le parc en juin 2029 et partagera les dépenses d'investissement avec ses partenaires en fonction de leur part, a déclaré mercredi Sven Utermohlen, PDG de RWE Offshore Wind. Il a refusé de divulguer la part et les investissements.

"Notre hypothèse moyenne (de dépenses en capital) pour nos parcs éoliens est d'environ 3 millions d'euros (3,27 millions de dollars) par mégawatt", a déclaré M. Utermohlen, précisant que le coût moyen a augmenté en raison de l'inflation relativement élevée dans l'industrie et qu'il dépendrait de facteurs tels que la profondeur de l'eau, la distance au rivage, la taille et la chaîne d'approvisionnement.

Pour RWE, le Japon est un marché stratégique essentiel en Asie, a-t-il déclaré. L'entreprise souhaite également se développer en Corée du Sud, mais a décidé de ne pas poursuivre le développement de l'éolien offshore en Inde et à Taïwan.

"Nous développons activement d'autres projets et nous nous préparons aussi activement à participer de nouveau aux prochains cycles d'enchères au Japon... Nous ne pouvons pas faire le tour du monde et nous avons estimé que, pour nous, le Japon et la Corée du Sud sont plus attractifs que l'Inde et Taïwan."

RWE, qui exploite 3,3 gigawatts (GW) d'énergie éolienne en mer en Europe, souhaite se développer au Japon en participant aux futures ventes aux enchères d'éoliennes en mer dans les États et en développant l'éolien en mer flottant une fois que la législation sera en place, a-t-il déclaré.

"Nous pensons que le Japon, avec l'objectif à long terme de 45 gigawatts d'ici 2040, devra passer à l'éolien flottant. Sinon, ce n'est tout simplement pas réalisable", a déclaré M. Utermohlen.

RWE a déjà fait équipe avec Kansai Electric Power Co dans le cadre d'une étude de faisabilité conjointe pour un projet d'éoliennes offshore flottantes.

Le premier cycle d'enchères pour l'éolien en mer au Japon, auquel RWE a participé, a été remporté en 2021 par des consortiums dirigés par Mitsubishi Corp. Le Japon prévoit de lancer un troisième cycle pour construire 1 GW de parcs éoliens offshore dans le courant de l'année.

Les entreprises étrangères ont plaidé en faveur d'enchères plus importantes et plus agressives, qu'elles considèrent comme plus attrayantes et plus rentables, un point de vue que partage M. Utermohlen.

"L'échelle permettrait à la chaîne d'approvisionnement d'investir au Japon, de renforcer les capacités de production et de les entretenir, de les maintenir occupées, ce qui, au fil du temps, permettrait également de réduire les coûts", a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,9186 euro) (Reportage de Katya Golubkova et Yuka Obayashi ; Rédaction de Tony Munroe et Christian Schmollinger)