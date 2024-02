Sangam (India) Limited est une entreprise textile basée en Inde. L'entreprise fabrique des fils teints en polyester et viscose (PV), du coton, des fils à bouts libres (OE) et des tissus prêts à coudre. La société est principalement engagée dans la fabrication et la vente de fils synthétiques mélangés, de coton et texturés, de tissus, de tissus denim et de vêtements sans couture prêts à l'emploi. Ses divisions comprennent le fil, le tissu, le vêtement et le denim. Ses produits textiles comprennent les tissus PV et les tissus transformés. Ses produits d'habillement comprennent les vêtements d'extérieur, les vêtements actifs, les vêtements de loisir, les vêtements intimes, les vêtements de forme et les vêtements décontractés. Sa gamme de tissus denim comprend des tissus de base, des sergés, des cassés, des satins, des chemises en denim, des ratières fantaisie, des ratières régulières dans des catégories extensibles et non extensibles en version poly et coton. Ses marques phares sont Sangam Suiting et Sangam Denim. Elle dispose d'installations de production à Atun, Biliya Kalan et Sareri dans le district de Bhilwara et à Soniyana dans le district de Chittorgarh au Rajasthan.

Secteur Textiles et Cuirs