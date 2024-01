SANOFI : UBS s'attend à une forte croissance

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 110 E ce qui représente un potentiel de 19%.



'Les orientations pour l'exercice 2024 sont déjà définies. Une hausse des impôts et de la R&D entraînera une baisse du BPA, mais UBS s'attend à une forte croissance à partir de 2025 alors que la croissance se diversifie par rapport à Dupixent ' indique UBS.



Selon le groupe de santé, les actifs pharmaceutiques qui viennent d'être lancés ou le seront prochainement devraient générer plus de 10 milliards d'euros de ventes annuelles d'ici à 2030, ce à quoi s'ajoutera une solide croissance de Dupixent et des vaccins.



' Sanofi a revu à la hausse ses attentes concernant le Dupixent et les actifs qui pourraient remplacer les ventes de Dupixent à l'avenir ' a indiqué UBS.



