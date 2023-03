Sanofi: données positives sur Dupixent dans le traitement de la dermatite atopique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a présenté samedi de nouvelles données sur Dupixent (molécule dupilumab) qui soulignent des améliorations significatives des signes et symptômes de la dermatite atopique des mains et des pieds modérée à sévère.

Sanofi a notamment annoncé que plus de deux fois plus de patients traités par Dupixent ont présenté une peau claire ou presque claire à 16 semaines, comparativement au placebo. Près de quatre fois plus de patients traités par Dupixent ont également présenté une diminution cliniquement significative des démangeaisons, avec des améliorations observées dès la première semaine de traitement.

Ces résultats ont été présentés lors d'une session d'actualité du congrès annuel de l'American Academy of Dermatology (ADD). "Au total, plus de 20 communications scientifiques portant sur Dupixent ont été présentées à ce congrès", a indiqué Sanofi dans un communiqué.

Développé par Sanofi et son partenaire américain Regeneron, Dupixent a été approuvé dans un ou plusieurs pays pour le traitement de la dermatite atopique, de l'asthme, de la polypose nasosinusienne, de l'œsophagite à éosinophiles ou du prurigo nodulaire de certaines catégories de patients d'âge différent.

Dupixent est actuellement approuvé dans une ou plusieurs de ces indications dans plus de 60 pays, dont ceux de l'Union européenne, les Etats-Unis et le Japon. Plus de de 600.000 patients dans le monde sont traitées par ce médicament.

