Sapiens International Corporation N.V. (Sapiens) est un fournisseur de solutions logicielles pour le secteur de l'assurance, avec un accent particulier sur le secteur des services financiers. La société opère dans le segment des fournisseurs de solutions logicielles. Son portefeuille de solutions logicielles se compose de Life, Pension, Annuity and Retirement Solutions, comprenant des solutions logicielles pour la gestion d'une gamme de produits pour la vie, la pension, la rente et la retraite ; Property and Casualty/General Insurance Solutions, comprenant une suite logicielle de solutions, prenant en charge une gamme de lignes d'affaires, y compris les lignes personnelles, commerciales et spécialisées, ainsi qu'une solution pour la gestion des contrats de réassurance ; Sapiens DECISION, qui est une solution de gestion des décisions d'affaires, et Technology-Based Solutions, comme Sapiens eMerge. Ses services comprennent la livraison et la mise en œuvre de projets, le conseil commercial et technique lié à ses produits, la gestion de projets et de programmes, la formation et les tests d'acceptation par les utilisateurs.

