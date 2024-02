Sasseur Real Estate Investment Trust (le Trust) est un fonds d'investissement immobilier basé à Singapour. Les points de vente du Trust sont situés dans les villes de Chongqing, Hefei et Kunming. L'activité principale du Trust est d'investir, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de biens immobiliers productifs de revenus, comprenant principalement des centres commerciaux, ainsi que des actifs liés à l'immobilier, en se concentrant initialement sur l'Asie. Les secteurs de la société comprennent Chongqing Sasseur Suge Apparel Joint Stock Co, Ltd. (Chongqing Liangjiang Outlets) ; Sasseur (Chongqing) Business Co, Ltd. (Chongqing Bishan Outlets) ; Hefei Sasseur Commercial Management Co, Ltd (Hefei Outlets) ; Sasseur (Chongqing) Business Co, Ltd (Chongqing Bishan Outlets). (points de vente de Hefei) ; et Kunming Sasseur Commercial Management Co, Ltd (points de vente de Kunming). (Kunming Outlets). Le Trust est géré par Sasseur Asset Management Pte. Ltd.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial