SBS Transit Ltd est une société basée à Singapour qui fournit des services de transport public, tels que des services de bus et de train. La société exploite environ 218 services de bus avec une flotte de 3 500 bus. Elle exploite environ 78 stations, dont 16 stations MRT sur la North East Line (NEL), 34 stations MRT sur la Downtown Line (DTL), et 28 stations Light Rail Transit (LRT) sur les systèmes Sengkang-Punggol LRT (SPLRT). Elle opère à travers deux segments : Les services de transport public et les autres services commerciaux. Le segment des services de transport public est engagé dans la fourniture de services de bus et de chemin de fer aux navetteurs voyageant sur les systèmes de transport public. Le segment des autres services commerciaux se consacre à la publicité sur les bus et les trains, dans les gares routières et ferroviaires, ainsi qu'à la location d'espaces commerciaux et de boutiques dans les gares routières et ferroviaires. Ses filiales comprennent SBS Transit Rail Pte. Ltd et SBS Transit Mobility Pte. Ltd.