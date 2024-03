Shanghai Jahwa United Co., Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de produits chimiques d'usage quotidien. La société fournit des produits de nettoyage et de soins personnels, des cosmétiques, des produits de nettoyage ménager et des parfums, entre autres, sous les marques Liushen, MAXAM, Jia An, HERBORIST, GIVING et GF. Par l'intermédiaire de sa filiale, la société s'occupe également de la fourniture de services hôteliers. Elle exerce ses activités principalement sur le marché intérieur.

Secteur Produits cosmétiques