Communiqué officiel de SIMS LIMITED

Sims Limited (ASX : SGM), leader mondial du recyclage des métaux et de solutions circulaires pour la technologie, a été désignée entreprise la plus durable de 2024 par le Corporate Knights Global 100 Index. C’est la dixième fois et au rang le plus élevé que l’entreprise figure sur cette liste.

« Nous sommes très fiers d’être arrivés en tête du classement des Global 100 de 2024. Cette reconnaissance reflète notre engagement à l’égard de notre propre performance en matière de développement durable, ainsi que notre rôle dans la création d’un avenir plus écologique grâce à des métaux et des matériaux plus circulaires à l’échelle mondiale », déclare Stephen Mikkelsen, président-directeur général de Sims Limited. « Notre objectif, qui consiste à créer un monde sans déchets pour préserver notre planète, est intégré à notre stratégie commerciale et constitue le prisme à travers lequel nous envisageons tous les aspects de notre activité. Nous faisons progresser notre stratégie axée sur cet objectif en fournissant des produits sûrs et durables, qui aident nos clients à décarboniser et à être plus circulaires. »

Le rôle essentiel que joue Sims Limited dans la décarbonisation mondiale se reflète dans le recyclage d’environ 8 millions de tonnes de métaux ferreux et non ferreux exclusifs au cours de l’exercice 2023, ce qui a aidé ses clients à éviter environ 11,6 millions de tonnes de CO 2 -e en utilisant des matériaux recyclés au lieu de matériaux bruts.

Sims Limited a obtenu de bons résultats par rapport à ses objectifs internes de durabilité au cours de l’exercice 2023, y compris des progrès importants par rapport à ses objectifs climatiques, en atteignant 100 % d’électricité renouvelable dans l’ensemble de ses activités exploitées en Amérique du Nord. Il s’agit également de l’année la plus sûre jamais enregistrée, pour la troisième année consécutive, ce qui met encore plus en évidence le leadership de Sims Limited en matière de durabilité.

À propos du Corporate Knights Global 100 Index

Le Global 100 Index est un classement annuel des 100 entreprises les plus durables au monde établi par Corporate Knights, une société indépendante de médias et de recherche. Toutes les entreprises cotées en bourse dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard de dollars sont évaluées sur la base de 25 indicateurs de performance clés qui couvrent la gestion des ressources, la gestion des employés, la gestion financière, les revenus et les investissements durables, ainsi que la performance des fournisseurs. Seules les entreprises qui font des solutions durables un élément central de leur offre commerciale et qui consacrent des investissements significatifs à la réduction de leur empreinte carbone peuvent y figurer. Pour consulter la liste complète des Global 100 de 2024, rendez-vous sur le site Web de Corporate Knights.

Des informations supplémentaires sur les objectifs et les performances de Sims Limited en matière de développement durable sont disponibles sur le site Web de la société, www.simsltd.com.

À propos de Sims Limited

Fondé en Australie en 1917, Sims Limited est un leader mondial du recyclage des métaux et des solutions circulaires pour la technologie. Employant plus de 4 000 personnes dans le monde, l’entreprise exploite plus de 280 sites dans 14 pays. Sims Limited joue un rôle essentiel dans le développement de la circularité et de la décarbonisation en fournissant des matériaux recyclés et des produits réutilisés. Les actions ordinaires de la société sont cotées à l’Australian Securities Exchange (ASX : SGM) et ses American Depositary Shares sont cotées sur le marché de hors bourse aux États-Unis (USOTC : SMSMY). L’objectif de l’entreprise, qui vise à créer un monde sans déchets pour préserver notre planète, est le moteur de son innovation constante et de son leadership dans l’économie circulaire. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.simsltd.com.

Siège social : Level 9, 189 O’Riordan Street, Mascot, NSW, Australie 2020

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240116285055/fr/