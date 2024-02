SINTX Technologies, Inc. est une entreprise de céramique avancée. La société se concentre sur la fourniture de solutions dans une variété d'applications biomédicales, techniques et antipathogènes. La société développe et fabrique des céramiques pour le blindage des personnes, des avions et des véhicules. La société assure la fabrication, la recherche et le développement de céramiques avancées pour des partenaires externes. La société se concentre principalement sur la recherche, le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux fabriqués avec du nitrure de silicium. La société produit du nitrure de silicium destiné à être utilisé dans le nitrure de silicium solide, le nitrure de silicium poreux, la poudre de nitrure de silicium, un composite de nitrure de silicium et de polyéther-éther-cétone (PEEK), le revêtement de nitrure de silicium, qui favorise la croissance osseuse, est antibactérien, antiviral, antifongique, compatible avec l'imagerie, dur, solide et résistant à la fracture, résistant à l'usure et non corrosif. La société dispose d'installations de production dans l'Utah et le Maryland.