Six Flags Entertainment Corporation est une société de parcs à thème régionaux. La société possède et exploite environ 27 parcs à thème régionaux et parcs aquatiques. Ses parcs occupent environ 5 850 acres de terrain et sont situés sur des marchés géographiquement diversifiés à travers l'Amérique du Nord. Ses parcs proposent une sélection de manèges à sensations, d'attractions aquatiques, d'espaces à thème, de concerts et de spectacles, de restaurants, de salles de jeux et de points de vente. Les parcs contiennent environ 940 manèges, dont plus de 140 montagnes russes. La société propose de la nourriture, des boissons, des marchandises et d'autres produits et services dans ses parcs. Les parcs de la société comprennent Six Flags America, Largo, Six Flags Discovery Kingdom, Six Flags Fiesta Texas, San Antonio, Six Flags Great Adventure & Safari et Hurricane Harbor, Six Flags Hurricane Harbor, Six Flags Magic Mountain, Six Flags Mexico, Six Flags New England, Six Flags Over Georgia, Six Flags Over Texas, Six Flags White Water Atlanta, Six Flags Darien Lake, The Great Escape and Lodge et d'autres encore.

Secteur Loisirs et détente