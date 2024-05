Smith Douglas Homes Corp. est une société holding. La société est un constructeur privé de maisons qui se consacre à la conception, à la construction et à la vente de maisons unifamiliales dans des communautés situées sur certains marchés du sud-est des États-Unis. La société exploite un modèle d'entreprise basé sur l'achat de terrains, dans le cadre duquel elle achète généralement des lots finis par le biais de contrats d'option de lot auprès de divers promoteurs immobiliers ou banquiers fonciers tiers. Elle conçoit, vend et construit une gamme de maisons individuelles sur chacun de ses marchés, en se concentrant sur les segments des acheteurs débutants et des nids vides. Elle propose également une variété de plans d'étage allant de 1 100 pieds carrés à plus de 3 000 pieds carrés. La société opère dans les régions métropolitaines d'Atlanta, de Birmingham, de Charlotte, de Huntsville, de Nashville et de Raleigh. Elle propose également des services d'assurance titres. Sa bibliothèque de plans comprend des maisons à conception ouverte avec un seul niveau de vie, des villas modernes et des maisons de ville, ainsi que des maisons fonctionnelles à deux et trois étages, avec un espace supplémentaire pour les commodités.

Secteur Construction de logements