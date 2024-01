Snowman Logistics Limited a commencé ses activités dans un entrepôt à température contrôlée nouvellement loué à Guwahati, dans l'Assam. La capacité totale de l'entrepôt est de 5 152 palettes et cette installation comprend huit chambres et quatre quais de chargement, équipés des infrastructures les plus récentes. Spécialement conçu pour accueillir des produits à des températures allant de la température ambiante à moins 25 degrés Celsius, l'entrepôt fournira principalement des services de stockage, de manutention et de transport pour les crèmes glacées, la volaille, les aliments prêts à consommer, les produits laitiers, la confiserie, les produits de boulangerie, les fruits de mer, les fruits et les légumes.

Les autres produits comprennent des produits pharmaceutiques, des produits chimiques spécialisés et divers produits de base.