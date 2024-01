Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM), est un producteur de nitrate de potassium et d'iode. La société produit des nutriments spéciaux pour les plantes, des dérivés de l'iode, du lithium et ses dérivés, du chlorure de potassium, du sulfate de potassium et certains produits chimiques industriels. Ses segments comprennent les nutriments végétaux spéciaux, les produits chimiques industriels, l'iode et ses dérivés, le lithium et ses dérivés, le potassium et d'autres produits et services. Les nutriments végétaux spéciaux sont des engrais qui permettent aux agriculteurs d'améliorer les rendements et la qualité de certaines cultures. Les produits chimiques industriels ont toute une série d'applications dans les processus chimiques, comme la fabrication du verre et des nitrates industriels. L'iode et ses dérivés sont utilisés dans les industries des produits de contraste pour rayons X et des biocides, entre autres. Le lithium et ses dérivés sont utilisés dans les piles, les graisses et les frittes pour la production de céramique. Le chlorure de potassium est un engrais de base qui est produit et vendu par la société dans le monde entier.