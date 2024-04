Société Foncière Lyonnaise est spécialisée dans la détention et la gestion de portefeuille immobilier situé principalement dans les quartiers d'affaires parisiens. Les revenus locatifs par type d'actifs se répartissent comme suit : - bureaux et commerces (83,2%) ; - autres (16,8%) : hôtels, parkings, logements, cinémas, théâtres, etc. A fin 2023, le patrimoine immobilier s'élève, en valeur de marché (hors droits), à 7,3 MdsEUR répartis entre bureaux (81%), commerces et hôtels (18%) et logements (1%).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial