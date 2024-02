Solaris Resources Inc. est une société d'exploration multi-actifs basée au Canada. La société est engagée dans l'avancement d'un portefeuille d'actifs de cuivre et d'or dans les Amériques. Les actifs de la Société comprennent principalement la propriété Warintza (Warintza), la propriété La Verde (La Verde), la propriété Ricardo (Ricardo), la propriété Capricho (Capricho), la propriété Paco Orco (Paco Orco) et la propriété Tamarugo (Tamarugo). Le projet Warintza, détenu à 100%, couvre plus de 268 kilomètres carrés (km2) et est situé à environ 40 kilomètres (km) au nord de la mine Mirador, en Équateur. Le projet Ricardo est un projet d'exploration de porphyre cuprifère immédiatement contigu et sur la même structure que la mine de cuivre Chuquicamata. Le projet La Verde est situé dans l'État de Michoacan, à environ 320 km à l'ouest de Mexico. Son projet Capricho couvre plus de 4 600 ha et est situé à environ 60 km au sud-est de Las Bambas, à Haquira, au Pérou. Son projet Paco Orco est situé sur l'extension nord de la ceinture de cuivre du sud du Pérou.

Secteur Sociétés minières intégrées