Sonoscape Medical Corp. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la recherche, le développement, la fabrication et la distribution d'équipements médicaux de diagnostic électronique. La société opère à travers deux segments principaux. Le secteur d'activité principal est principalement impliqué dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution d'endoscopes médicaux, d'équipements de diagnostic par ultrasons, y compris l'échographie Doppler couleur et l'échographie B-scan, ainsi que des accessoires et autres équipements. Le secteur Autres activités est principalement impliqué dans la fourniture du service après-vente des produits. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés