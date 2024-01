Sotera Health Company est un fournisseur de solutions de stérilisation critiques de bout en bout, de tests de laboratoire et de services de conseil pour l'industrie des soins de santé. La société opère à travers trois segments : Sterigenics, Nordion et Nelson Labs. Sterigenics fournit des services externalisés de stérilisation terminale et d'irradiation pour les marchés des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, de la sécurité alimentaire et des applications avancées, en utilisant trois technologies : l'irradiation gamma, le traitement à l'oxyde d'éthylène (OE) et l'irradiation par faisceaux d'électrons. Le segment Nordion est un fournisseur de cobalt 60 (Co-60) utilisé dans les processus de stérilisation et d'irradiation pour les appareils médicaux, les produits pharmaceutiques, la sécurité alimentaire et les industries des matériaux, ainsi que dans le traitement du cancer. Il s'agit en outre d'un fournisseur mondial de systèmes d'irradiation gamma. Le segment Nelson Labs fournit des tests microbiologiques et de chimie analytique externalisés et des services de conseil pour les industries des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques.

Secteur Installations et services en soins de santé