Sprinklr, Inc. est une société de logiciels d'entreprise pour les fonctions en contact avec la clientèle. La plateforme de la société, Unified Customer Experience Management, alimentée par l'intelligence artificielle (IA), permet aux fonctions en contact avec la clientèle dans l'ensemble du front office, du service client au marketing, de collaborer au-delà des silos internes, de communiquer à travers les canaux numériques et de tirer parti d'une suite complète de capacités pour offrir des expériences humaines aux clients. Sa plateforme permet aux entreprises de communiquer avec leurs clients via une trentaine de canaux numériques, dont la messagerie, le chat en direct, le texte, les médias sociaux et des centaines de millions de forums, blogs, sites d'information et d'évaluation. Sa plateforme à base de code unique est conçue pour gérer des données non structurées. Elle offre une gamme de cas d'utilisation numérique dans l'ensemble du front office. Sa plateforme unifiée permet une écoute à grande échelle, une collaboration transparente tout au long du parcours du client, un flux de travail basé sur les compétences, une gouvernance dirigée par le client et une prise de décision opportune.

Secteur Logiciels