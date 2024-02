(Alliance News) - SSE PLC a réaffirmé jeudi ses prévisions de bénéfices ajustés par action pour l'exercice financier se terminant le 31 mars, avec une fourchette "plus étroite" de résultats financiers annuels probables, suite à une production d'énergies renouvelables plus faible que prévu au cours du troisième trimestre.

La compagnie d'électricité basée à Perth, en Écosse, a déclaré que la production de sa division "énergies renouvelables" au cours des trois mois précédant le 31 décembre était inférieure d'environ 15 % aux prévisions. Cela est dû à une "combinaison de conditions météorologiques mixtes, de pannes de courte durée et d'un report de la production hydroélectrique flexible sur le quatrième trimestre", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l'activité thermique, SSE a déclaré que "la performance continue de refléter des écarts d'étincelles plus faibles et la volatilité du marché par rapport à la même période de l'année dernière". La division devrait encore atteindre son objectif de bénéfice d'exploitation ajusté de plus de 750 millions de livres sterling pour l'exercice 2024. Cela représenterait toutefois une baisse de 27 % par rapport à 1,03 milliard de livres sterling pour l'exercice 2023.

Les résultats définitifs de SSE pour l'ensemble de l'année restent soumis à la disponibilité des installations, aux conditions du marché et à des conditions météorologiques normales, a-t-elle averti.

En ce qui concerne l'avenir, SSE a déclaré qu'elle restait sur la bonne voie pour réaliser un investissement ajusté et des dépenses en capital d'environ 2,5 milliards de livres sterling, contre 2,16 milliards de livres sterling il y a un an. Elle a également réaffirmé son objectif de bénéfice par action de plus de 150 pence, inchangé par rapport à l'année précédente.

Le directeur financier, Barry O'Regan, a déclaré : "Alors que le trimestre a vu l'entreprise surmonter certains défis à court terme, nous réitérons et continuons à nous concentrer sur la réalisation de nos objectifs de croissance financière et opérationnelle pour 2027 établis dans le NZAP Plus".

Le plan d'investissement NZAP de 18 milliards de livres sterling de SSE, qui a été lancé en novembre 2021, vise à construire un système électrique net-zéro pour réduire les coûts de l'entreprise. En juillet, SSE a déclaré qu'elle avait progressé dans la mise en œuvre du programme, ayant atteint des étapes clés sur plusieurs projets à travers le Royaume-Uni.

M. O'Regan a ajouté : "La force de notre combinaison équilibrée d'activités et les possibilités de croissance qu'elle offre s'inscrivent dans un environnement politique qui reconnaît de plus en plus le rôle essentiel que joueront les énergies renouvelables, les réseaux électriques et la flexibilité de l'énergie dans le système énergétique du futur. Notre stratégie à long terme reste inchangée et apportera une valeur durable aux actionnaires et à la société".

Les actions de SSE étaient en baisse de 2,3 % à 1 615,53 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.