Stanley Black & Decker, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'outils et de solutions d'ingénierie destinés aux professionnels, aux industries et au grand public. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - outils électriques et accessoires (71,1%) : outils et appareils électriques (perceuses à fil, ponceuses, scies, meuleuses, décapeurs, batteries, etc.), outils de jardinage (tondeuses, coupe bordures, taille-haies, aérateurs, broyeurs, tronçonneuses, etc.), aspirateurs, lampes phares, chargeurs de batteries, démarreurs de batteries, convertisseurs de courant, outillage à main (outils de mesure et de nivellement, rabots, marteaux, couteaux, lames, tournevis, scies, etc.), outils mécaniques destinés au grand public (clés et douilles), boîtes à outils en plastique, outils pneumatiques et fixations (cloueuses, agrafeuses, agrafes, etc.) ; - produits industriels (16,2%) : outils professionnels mécaniques et automatisés (clés, douilles, outils électroniques de diagnostic, etc.), systèmes de rangement, outils de plomberie, de chauffage et de climatisation (clés à griffes, pinces, coupe-tubes, etc.), outils hydrauliques, etc. ; - produits d'accès et de sécurité (12,7%) : portes automatiques, ferme-portes, dispositifs de sortie d'urgence, mécanismes de verrouillage, dispositifs de sécurité intégrés, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,5%), Canada (4,7%), Amériques (4,2%), France (4%), Europe (19,2%) et Asie (7,4%).

Secteur Machines et équipements industriels