State Street Corporation est une société holding financière organisée autour de 2 pôles d'activité : - prestations de services d'investissement (83,1% du CA) : prestations destinées principalement aux fonds mutuels, aux fonds communs de placement, aux plans de retraite publique ou d'entreprise, aux compagnies d'assurance et aux fondations. Le groupe propose notamment des prestations de dépôt, de cotation quotidienne, de tenue et de gestion des registres, des services aux actionnaires, des opérations de change, de courtage ainsi que des prestations de négociation, d'émission de titres, de financement de prêts, de crédit-bail, de gestion des investissements, d'externalisation des opérations de gestion de fonds spéculatifs, d'analyse des performances, des risques et de la conformité ; - gestion des investissements (16,9%). State Street Corporation propose, essentiellement aux investisseurs institutionnels, des prestations de gestion et de recherche des investissements pour la gestion des actifs financiers, y compris les capitaux et les revenus fixes américains ou étrangers. 55,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds