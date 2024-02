Steadfast Group Limited est un courtier en assurances générales et une agence de souscription d'assurances basé en Australie avec des opérations en Asie et en Europe. Les principales activités de la société consistent à fournir des services aux courtiers du réseau Steadfast, à distribuer des polices d'assurance par l'intermédiaire de courtiers en assurance et d'agences de souscription, et à fournir des services connexes. Elle dispose d'un réseau de 417 courtiers d'assurance générale en Australasie. Elle propose deux types de produits d'assurance : l'assurance des entreprises et l'assurance des particuliers. L'assurance des entreprises comprend l'aviation, l'interruption des affaires, le pack d'affaires, les travaux contractuels, les voyages d'affaires, la cybernétique, les événements, l'agriculture, la marine, la responsabilité de la direction, la responsabilité des produits, l'indemnisation professionnelle, la responsabilité civile, le crédit commercial et l'indemnisation des travailleurs. L'assurance des particuliers comprend l'assurance habitation et contenu, l'assurance propriétaire, l'assurance vie, l'assurance automobile et l'assurance des copropriétaires. Ses filiales comprennent Austinsure Limited, Fenchurch Insurance Brokers Pty Ltd, et Perryman O'Grady Philpott Pty Ltd.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes