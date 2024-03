Stevanato Group SpA est un fabricant et un distributeur basé en Italie qui exerce ses activités dans deux secteurs : Biopharmaceutique et Solutions de diagnostic et ingénierie, comprenant la production et la distribution de solutions de confinement des médicaments, de systèmes d'administration des médicaments et de solutions de diagnostic dans l'industrie pharmaceutique. La société fournit des produits, des processus et des services à toutes les étapes du développement des médicaments, y compris les phases précliniques, cliniques et de commercialisation. Son segment Ingénierie comprend les équipements et les technologies développés et fournis pour soutenir les processus de fabrication de bout en bout des produits pharmaceutiques, biotechnologiques et diagnostiques. La société opère localement, en Europe et dans le monde entier, notamment au Brésil, en Chine, au Mexique et aux États-Unis.