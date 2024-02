SThree plc est une entreprise britannique spécialisée dans le recrutement de personnel dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM). L'entreprise met en relation des organisations dynamiques avec des communautés de spécialistes recherchés dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Son réseau mondial de marques spécialisées offre une combinaison de connaissances spécialisées en matière de recrutement et une portée mondiale. Les marques de recrutement de la société comprennent Computer Futures, Progressive Recruitment, Real Staffing et Huxley. Les autres marques de la société comprennent Global Enterprise Partners, JP Gray, Madison Black, Newington International et Orgtel. Chaque marque apporte son expertise dans des compétences spécifiques recherchées dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, pour des postes permanents ou contractuels. Elle s'adresse à divers secteurs, notamment la technologie, l'ingénierie et les sciences de la vie. Ses marchés comprennent l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon.