(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse ce mardi, avant quelques données économiques clés et des décisions de politique monétaire.

Le calendrier économique de cette semaine prévoit que la Réserve fédérale américaine annoncera sa dernière décision sur les taux d'intérêt mercredi à 1900 GMT, suivie par la Banque d'Angleterre jeudi à 1200 GMT. Les deux banques centrales devraient maintenir leurs taux d'intérêt.

Avant cela, les investisseurs digéreront les nouvelles selon lesquelles l'inflation des prix des magasins au Royaume-Uni a chuté en janvier à son taux le plus bas depuis mai 2022, les détaillants ayant offert de fortes réductions pour attirer les clients.

Toujours à venir mardi, il y a les données sur le produit intérieur brut de la zone euro à 1000 GMT.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 0,6% à 7 676,84

----------

Hang Seng : en baisse de 2,4 % à 15 694,99

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,1% à 36 065,86

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,3 % à 7 600,20

----------

DJIA : clôture en hausse de 224,02 points, 0,6%, à 38 333,45

S&P 500 : clôture en hausse de 36,96 points, 0,8%, à 4 927,93

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 172,68 points, 1,1%, à 15 628,04

----------

EUR : en hausse à 1,0815 USD (1,0802 USD)

GBP : hausse à 1,2696 USD (1,2675 USD)

USD : baisse à 147,38 JPY (147,72 JPY)

Or : en hausse à 2 034,55 USD l'once (2 026,77 USD)

(Brent : en hausse à 82,07 USD le baril (82,01 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

11:00 CET Indice de confiance des consommateurs de la zone euro

11:00 CET Indice du climat économique de la zone euro

11:00 CET PIB de la zone euro

10:00 CET PIB Allemagne

11:00 GMT PIB Irlande

10:00 CET Italie PIB

11:00 CET Italie PPI

09:00 CET Espagne IPC

08:00 CET Suisse Balance commerciale

09:00 CET Suisse Baromètre économique KOF

09:30 GMT Royaume-Uni Approbation des prêts hypothécaires

08:55 EST Indice Redbook américain

09:00 EST Indice des prix des logements aux Etats-Unis

10:00 EST Confiance des consommateurs américains

10:00 EST Enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre aux Etats-Unis

----------

Le Royaume-Uni va enfin mettre en place mercredi des contrôles frontaliers post-Brexit sur les produits alimentaires, végétaux et animaux importés de l'UE, attisant les craintes de nouvelles hausses de prix, d'étagères vides et même de pénuries de fleurs pour la Saint-Valentin. Cette mesure, attendue de longue date, concernera les produits de base de la table de l'autre côté de la Manche, tels que le jambon, les saucisses et la viande séchée, ainsi que le beurre, le fromage et la crème. Elle affectera également les fleurs coupées. Les changements ont été reportés à cinq reprises en raison des craintes concernant les répercussions sur l'économie britannique morose et sur l'inflation, qui reste élevée dans un contexte plus large de crise du coût de la vie. À partir de mercredi, les entreprises devront présenter des certificats d'importations sanitaires et phytosanitaires à la frontière britannique. Certains produits en provenance d'Irlande du Nord seront également soumis à des contrôles douaniers complets.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Peel Hunt réduit Antofagasta à 'reduce' (hold) - objectif de prix 1.360 (1.350) pence

----------

Morgan Stanley réduit IAG à 'underweight' (equal-weight)

----------

Berenberg abaisse Future à "hold" ("buy") - objectif de cours 850 (1.780) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Diageo a déclaré que les ventes au cours des six mois se terminant le 31 décembre ont chuté à 15,18 milliards de dollars, contre 15,61 milliards de dollars l'année précédente. Cette baisse est due à un déclin des ventes nettes organiques en Amérique latine et dans les Caraïbes, où elles se sont contractées de 23 % par rapport à l'année précédente, soit de 310 millions USD. Le bénéfice avant impôts a toutefois augmenté, passant de 3,08 milliards USD à 3,61 milliards USD. Suite à ces résultats, le brasseur et distillateur basé à Londres a augmenté son dividende de 38,57 cents à 40,50 cents. Pour l'avenir, la société connue pour Guinness et Baileys s'attend à ce que le taux de croissance organique du chiffre d'affaires net au second semestre "s'améliore progressivement" par rapport au taux de croissance du premier semestre. "En Europe, en Asie-Pacifique et en Afrique, nous prévoyons une croissance continue au second semestre, tout en reconnaissant que la volatilité macroéconomique et l'incertitude des consommateurs persisteront probablement", a-t-elle ajouté.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

SThree a déclaré que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 novembre a augmenté pour atteindre 1,66 milliard de livres sterling, contre 1,64 milliard de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt de la société de recrutement basée à Londres est passé de 77,0 millions de livres sterling à 77,9 millions de livres sterling. Sur la base de ces résultats, SThree a proposé un dividende final de 11,6 pence par action, contre 11 pence précédemment, ce qui porte le dividende total à 16,6 pence, contre 16 pence précédemment. Le directeur général, Timo Lehne, a déclaré : "Nous avons consciemment investi et positionné l'entreprise en vue de sa croissance future et, bien que nous continuions à opérer dans un environnement macroéconomique difficile, cela ne change pas notre objectif. Nous disposons d'une entreprise solide, d'une équipe talentueuse et nous sommes en train de construire une suite technologique leader sur le marché. Nous sommes convaincus que nos investissements et nos innovations placent le groupe en position de force pour conquérir des parts de marché lorsque le marché retrouvera le chemin de la croissance".

----------

Auction Technology a déclaré avoir commencé son exercice financier conformément aux attentes, avec un chiffre d'affaires total en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente, à 43,9 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 31 décembre. L'opérateur de vente aux enchères en ligne basé à Londres a déclaré que cette croissance a été "tirée par la forte croissance continue des services à valeur ajoutée qui a compensé la dynamique plus large du marché dans la valeur brute de la marchandise". En ce qui concerne l'avenir, Auction Technology a déclaré que le commerce du premier trimestre est conforme aux perspectives pour l'ensemble de l'année, reflétant une amélioration attendue de la performance au cours de l'année. La société prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires de 5 à 8 % pour l'ensemble de l'année et le maintien des marges d'Ebitda ajustées.

----------

Hill & Smith a nommé Hooman Caman Javvi au poste de directeur des opérations. Javvi conservera ses responsabilités actuelles, tout en assumant une responsabilité plus large pour les opérations du groupe, le développement des talents et la stratégie à moyen terme. Il a rejoint Hill & Smith en mars 2022, après avoir passé 11 ans à des postes de direction chez ABB et Hitachi Energy. "Ayant travaillé en étroite collaboration avec Hooman au cours des 18 derniers mois, j'ai pu constater de visu l'impact positif qu'il a eu sur l'entreprise grâce à sa grande expertise en matière de gestion opérationnelle et stratégique. Sa nomination au poste de directeur de l'exploitation est une étape naturelle et je suis convaincu qu'il peut avoir un impact significatif sur la mise en œuvre de notre ambitieuse stratégie de croissance", a déclaré Alan Giddins, président exécutif du conseil d'administration.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

La société allemande Delivery Hero a annoncé mardi qu'elle avait vendu la totalité de sa participation de 4,5 % dans la société britannique Deliveroo PLC, ce qui lui a permis de lever 76,8 millions de livres sterling. La plateforme de livraison basée à Berlin a déclaré qu'environ 68 millions d'actions Deliveroo ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels à 1,13 GBP par action. Les actions Deliveroo ont clôturé à 121,90 pence lundi à Londres. Sa capitalisation boursière s'élève à 1,86 milliard de livres sterling. Le placement accéléré a été réalisé par Barclays Bank Ireland, Goldman Sachs Bank Europe et Morgan Stanley Europe. Delivery Hero a déclaré qu'il ne lui restait plus d'actions Deliveroo, ajoutant que cette cession témoignait de son "engagement en faveur d'une répartition disciplinée du capital".

----------

Riyad a ordonné à Saudi Arabian Oil de maintenir sa capacité de production de pétrole à 12 millions de barils par jour, abandonnant une augmentation prévue de 8,3%, a déclaré la compagnie énergétique mardi. "Aramco annonce qu'elle a reçu une directive du ministère de l'Énergie pour maintenir sa capacité maximale durable à 12 millions de barils par jour" au lieu de l'augmenter à 13 millions de barils, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Aramco a déclaré qu'elle mettrait à jour ses prévisions de dépenses d'investissement lors de la publication de ses résultats financiers pour 2023 en mars. Les actions d'Aramco sont restées inchangées à Riyad mardi, à 31,25 SAR. Sa capitalisation boursière s'élève à 7,56 billions SAR, soit environ 2,02 billions USD.

----------

Par Sophie Rose, reporter principal d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.