Sunnova Energy International Inc. est un fournisseur de services solaires résidentiels et de stockage d'énergie à des clients à travers les États-Unis. La société propose un modèle de concessionnaire solaire résidentiel dans lequel elle s'associe à des concessionnaires locaux qui créent, conçoivent et installent les systèmes d'énergie solaire et les systèmes de stockage d'énergie de ses clients en son nom. Les services de la société comprennent l'exploitation et la maintenance, la surveillance, les réparations et les remplacements, la mise à niveau des équipements, l'optimisation de l'énergie sur site pour le client (à la fois pour l'offre et la demande), la possibilité de commuter les sources d'énergie entre le panneau solaire, le réseau et le système de stockage d'énergie, le cas échéant, et les diagnostics. Elle offre également des services énergétiques continus aux clients qui ont acheté leur système d'énergie solaire par l'intermédiaire de tiers. La société dessert des clients commerciaux, industriels, agricoles, à but non lucratif et du secteur public. Elle dessert environ 2 79 000 clients dans plus de 45 États et territoires des États-Unis.

