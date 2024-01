Superior Plus Corp. est une société canadienne qui distribue et commercialise du propane et des distillats, ainsi que des produits et services connexes. Par le biais de ses activités principales, la distribution de propane et la distribution de GNC, de GNR et d'hydrogène, elle fournit des combustibles propres aux clients résidentiels, commerciaux, agricoles et industriels, ainsi qu'aux services publics. Ses secteurs d'activité comprennent la distribution de propane au détail aux États-Unis (U.S. Propane), la distribution de propane au détail au Canada (Canadian Propane), la distribution de propane en gros en Amérique du Nord (Wholesale Propane) et Certarus Ltd. Le secteur américain du propane distribue du gaz propane et des combustibles liquides principalement dans l'est des États-Unis, ainsi que dans le Midwest et en Californie, à des clients résidentiels et commerciaux. Le secteur canadien du propane comprend la distribution de propane au détail au Canada et la commercialisation en gros de gaz naturel liquide. Le secteur du propane en gros distribue et commercialise du gaz propane et d'autres liquides de gaz naturel.

Secteur Services aux collectivités de gaz