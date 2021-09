Swiss Prime Site: un nouveau jalon sur la voie qui fera du Groupe une plateforme d'investissement immobilier complète

Swiss Prime Site Solutions obtient la licence de la FINMA en tant que direction de fonds au sens de la LEFin

Swiss Prime Site Solutions AG, une société du Groupe Swiss Prime Site, a obtenu l'autorisation exécutoire de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA pour la gestion de placements collectifs de capitaux selon le droit suisse et l'offre de fonds sous propre gestion. Le gestionnaire d'actifs immobiliers bien établi sur le marché pourra ainsi développer considérablement sa gamme de services et probablement accélérer plus encore le rythme de croissance élevé qu'il a atteint ces dernières années. «L'obtention de la licence de la FINMA pour la direction de fonds était l'un des objectifs stratégiques que nous nous étions fixés pour l'exercice en cours. Plus rien ne nous empêchera désormais de proposer aux investisseurs des possibilités de placement et d'investissement dans l'immobilier adaptées à leurs besoins», résume René Zahnd, CEO de Swiss Prime Site. Anastasius Tschopp, CEO de Swiss Prime Site Solutions, ajoute: «Nous sommes heureux d'avoir surmonté cet obstacle réglementaire nécessaire. Toute l'équipe a travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions lancer un premier produit sur le marché des fonds de placement immobiliers cette année. Nous le présenterons prochainement aux investisseurs qualifiés.» Pour ces nouveaux services, Swiss Prime Site Solutions a recruté Maximilian Hoffmann, Fabian Linke et Samuel Bergstein, trois spécialistes confirmés dotés d'une riche expérience.



La gestion d'actifs immobiliers comme moteur de croissance du groupe

L'obtention de l'autorisation en tant que direction de fonds permet à Swiss Prime Site Solutions d'étendre ses services dans le respect de sa stratégie et d'appuyer dorénavant son modèle d'affaires sur trois piliers. Depuis 2017, l'entreprise se charge avec succès de diriger Swiss Prime Fondation de placement et de la conseiller en matière de gestion d'actifs. Les actifs sous gestion ont plus que doublé depuis lors et dépassent aujourd'hui CHF 2.8 mia. Elle propose également avec succès des conseils en gestion d'actifs à des tiers depuis la fin de 2020. Dans ce domaine, Swiss Prime Site Solutions dispose d'actifs sous conseil de différentes caisses de pension pour un montant d'environ CHF 0.5 mia. et a de bonnes chances de voir celles-ci lui confier d'autres mandats conséquents pour étoffer leurs portefeuilles immobiliers. «Grâce à l'obtention de la licence de la FINMA pour la direction de fonds, nous pouvons maintenant étendre le modèle d'affaires de Swiss Prime Site Solutions à un troisième pilier, les fonds immobiliers. Nous nous rapprochons ainsi comme prévu continuellement de nos objectifs, qui sont de doubler le volume d'actifs sous gestion pour atteindre CHF 7 mia. d'ici à 2025, d'augmenter considérablement la rentabilité de Swiss Prime Site Solutions en la faisant passer à CHF 30 mio. par an et de faire du Groupe une véritable plateforme d'investissement immobilier», synthétise René Zahnd.