Technicolor : Les Services Animation De Technicolor Unissent Leurs Forces Sous La Marque Mikros Animation

Paris (France), 10 Juin, 2021 - Technicolor (Euronext Paris: TCH, OTCQX: TCLRY) annonce que ses sociétés d'animation CGI - Technicolor Animation Productions, Technicolor Animation and Mikros Animation - regroupent leurs opérations. En unissant leurs forces sous la marque Mikros Animation, le groupe renforce sa position de partenaire mondial auprès des réalisateurs à travers le monde. Avec son historique inégalé de séries et de longs-métrages d'animation produits en moins de dix ans, Mikros Animation continuera de donner vie à des histoires inoubliables dans un style unique et offrira à l'industrie du divertissement des services de développement artistique de propriétés intellectuelles (IP), de prestations de pré-production et de fabrication d'animation de premier ordre, du modeling au compositing final.

Andrea Miloro, Présidente de Mikros Animation, a déclaré : « En unifiant nos marques d'animation, nous rapprochons nos studios et nos talents dans un seul réseau - en mettant en commun nos connaissances, technologies, processus et opérations. Mikros Animation fait partie de la grande famille de Technicolor Creative Studios, qui s'attache à répondre aux besoins en constante évolution de nos clients, partenaires et collaborateurs, et à travailler avec eux pour redéfinir l'avenir du divertissement. »

Le groupe d'animation récemment organisé a mis en place une nouvelle équipe de direction, placée sous la responsabilité d'Andrea Miloro, qui dirigera également le département des longs-métrages. Elle est composée de :

- Adrianna Cohen, Senior Vice-présidente, en charge des Studios dans le monde

- Sandrine Nguyen Tiet, Senior Vice-présidente, en charge des Séries et du développement d'IP

- Boris Hertzog, Senior Vice-président, Directeur Général

- Julien Meesters, Senior Vice-président, Directeur de la Création

'Mikros Animation bénéficie d'un large éventail d'expertise dans de nombreux domaines. L'équipe dirigeante, ainsi que le groupe d'envergure mondiale, ont fait preuve d'une grande expérience de chaque étape de la chaîne de valeur de l'animation, du développement et de la production de propriétés intellectuelles, à la pré-production, jusqu'à la livraison des films. Je suis convaincue qu'ensemble, nous continuerons à développer ces incroyables compétences pour répondre aux besoins d'un marché de l'animation qui évolue rapidement, tout en permettant à nos talents actuels et futurs de s'épanouir. Nous élargirons la gamme des services créatifs que nous offrons aux réalisateurs. Ceux-ci leur permettront de pousser leur imagination encore plus loin et leur permettront de saisir de nouvelles opportunités pour porter leurs visions à l'écran,' mentionne Andrea Miloro.

Grâce à ses studios de Paris, Montréal, Bangalore, Londres et Los Angeles, Mikros Animation a une longue expérience dans la réalisation de longs-métrages d'animation dont trois sont actuellement en production - Paw Patrol : The Movie pour Spinmaster et The Tiger's Apprentice pour Paramount Animation, ainsi qu'une production indépendante. Du côté des séries d'animation, plus de 30 séries ont été livrées jusqu'à présent, dont The Chicken Squad et Minnie's Bow-Toons pour Disney Junior, Rugrats pour Nickelodeon, tandis que de nouvelles saisons de Gus, Le Chevalier Minus ! et Alvinnn !!! & les Chipmunks sont en production.



