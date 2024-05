TechnologyOne Limited est un éditeur de logiciels d'entreprise basé en Australie. La société est engagée dans le développement, la commercialisation, la vente, la mise en œuvre et le soutien de solutions logicielles d'entreprise entièrement intégrées. Les secteurs d'activité de la société comprennent les logiciels et le conseil. Le secteur des logiciels comprend les ventes et le marketing, la recherche et le développement, ainsi qu'une plateforme de logiciels en tant que service (SaaS). Le secteur du conseil est responsable des services liés à ses logiciels. Les solutions logicielles d'entreprise de la société comprennent, entre autres, Technology One Business Analytics, Technology One Corporate Performance Management, Technology One DXP Local Government, Technology One Enterprise Asset Management, Technology One Enterprise Budgeting, Technology One Enterprise Cash Receipting, Technology One Enterprise Content Management, Technology One Financials, Technology One Human Resource and Payroll, Technology One Performance Planning, et Technology One Property and Rating.

