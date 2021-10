Lire la suite Teekay LNG Partners L.P. est un fournisseur international de services de transport maritime de gaz naturel liquéfié (GNL), gaz de pétrole liquéfié (GPL) et pétrole brut. La flotte de la Société, à l'exclusion des nouvelles constructions, se compose d'environ 30 méthaniers (dont les six méthaniers MALT, quatre méthaniers RasGas 3, quatre méthaniers Angola et deux méthaniers Exmar), plus de 20 méthaniers (dont 20... Secteur Pétrole et gaz - services de transports Agenda 18/11 Publication de résultats