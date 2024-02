Teladoc Health, Inc. fournit des services de santé virtuels. La société opère à travers deux segments : Teladoc Health Integrated Care (Integrated Care) et BetterHelp. Le secteur des soins intégrés comprend une gamme de services médicaux virtuels mondiaux, notamment des services médicaux généraux, des services médicaux spécialisés, des services de gestion des maladies chroniques, des services de santé mentale, des technologies habilitantes et des solutions de télésanté d'entreprise pour les hôpitaux et les systèmes de santé. Elle propose ses services de soins intégrés principalement sur une base interentreprises (B2B). Son segment BetterHelp consiste principalement en une plateforme de santé mentale directe au consommateur (D2C). Les services de conseil et de thérapie en ligne sont fournis par son réseau de plus de 30 000 cliniciens agréés qui utilisent sa plateforme pour des interactions sur le Web, par application mobile, par téléphone et par texte. Ses marques grand public comprennent Teladoc, Livongo by Teladoc Health, et BetterHelp, qui donne accès à des conseils et à des solutions pour toute une série de besoins en matière de soins de santé.

Secteur Installations et services en soins de santé