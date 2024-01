Communiqué officiel de TELUS CORPORATION

Grâce à des forfaits à partir de seulement 20 $ par mois, les clients de TELUS peuvent profiter des mégaproductions de trois des services de diffusion les plus populaires au pays

TORONTO, 18 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS a lancé une nouvelle offre groupée EnContinu+ qui réunit trois des services de diffusion en continu les plus populaires au pays, soit Netflix, Disney+ et Prime Video. S’adressant exclusivement aux clients de TELUS à l’échelle nationale, EnContinu+ propose l’accès à des milliers de titres à un prix imbattable, avec des forfaits abordables à partir de 20 $ par mois – une économie de 17 % par mois. La nouvelle offre groupée EnContinu+ ouvre la voie à un divertissement hivernal ininterrompu : les clients peuvent profiter de leurs émissions de télévision et de leurs films préférés depuis le confort de leur foyer ou en déplacement.



« À une époque où les options de diffusion en continu sont nombreuses, il est tout à fait logique de regrouper vos services de diffusion en continu préférés pour économiser chaque mois, a déclaré Dwayne Benefield, premier vice-président, Produits mobiles et résidentiels et Transformation à TELUS. Les Canadiens pourront désormais profiter de milliers de titres des trois services de diffusion en continu les plus populaires, tout en bénéficiant d’économies introuvables ailleurs. Et dans les prochains mois, d’autres améliorations seront apportées à EnContinu+ pour permettre aux Canadiens de personnaliser entièrement leur expérience de divertissement en ajoutant de nouveaux fournisseurs de services de diffusion en continu à leur forfait et de profiter d’encore plus d’économies.

EnContinu+ propose deux nouvelles offres groupées intéressantes :

EnContinu+ de base : Pour les amateurs de contenus en continu qui en veulent pour leur argent, l’ensemble EnContinu+ de base propose Netflix Standard avec publicité, Disney+ Standard avec publicité et Prime Video pour seulement 20 $ par mois .

Pour les amateurs de contenus en continu qui en veulent pour leur argent, l’ensemble EnContinu+ de base propose Netflix Standard avec publicité, Disney+ Standard avec publicité et Prime Video . EnContinu+ supérieur : Pour ceux qui recherchent la meilleure expérience de diffusion en continu sans publicité et un rapport qualité-prix imbattable, l’ensemble EnContinu+ supérieur propose Netflix Premium, Disney+ Premium et Prime Video pour 38 $ par mois.

EnContinu+ comprend non seulement Prime Video, mais aussi un abonnement complet à Amazon Prime (d’une valeur de 9,99 $ par mois ou de 99 $ par année), qui permet aux clients d’obtenir la livraison rapide et gratuite de millions d’articles, incluant la livraison en un jour dans la majorité des villes et la livraison le jour même dans certaines villes, d’écouter des millions de chansons sans publicité avec Amazon Music Prime, de profiter d’avantages gratuits de jeu en ligne avec Prime Gaming, de lire des milliers de livres avec Prime Reading et de stocker une quantité illimitée de photos avec Amazon Photos, entre autres.

Qu’il s’agisse de comédies de situation réconfortantes, de films classiques ou de séries documentaires captivantes, EnContinu+ a tout ce qu’il faut pour un marathon de visionnement parfait. Parmi les contenus les plus populaires, citons The Crown, la série dramatique acclamée mondialement et primée aux Emmy, sur Netflix, Loki, de Marvel Studios sur Disney+ et le succès mondial The Lord of the Rings: The Rings of Power sur Prime Video.

Les adeptes de la diffusion en continu peuvent facilement ajouter la nouvelle offre groupée EnContinu+ aux services admissibles de TELUS directement dans leur compte Mon TELUS (site web ou application). Ils peuvent visionner du contenu à partir de plusieurs appareils simultanément, y compris leur téléviseur, leur téléphone intelligent, leur tablette et leur ordinateur portatif. Les clients peuvent ainsi gérer tous leurs abonnements au même endroit et visionner en rafale leurs émissions de télévision et leurs films préférés à la maison ou en déplacement, n’importe où et n’importe quand. Les clients déjà abonnés à un ou plusieurs des trois services de diffusion en continu peuvent maintenant associer leurs comptes existants à l’offre groupée EnContinu+ et profiter de ces incroyables économies, sans modification de leurs préférences, de leur historique de visionnement ou de leurs profils.

Pour en savoir plus et vous abonner à EnContinu+, consultez telus.com/encontinuplus



À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à plus de 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de bien-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de 69 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,6 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

À propos de Netflix

Netflix est l’un des principaux services de divertissement au monde, avec plus de 247 millions de membres payants dans plus de 190 pays, qui profitent de séries télévisées, de films et de jeux dans une grande variété de genres et de langues. Les membres peuvent lire le contenu, le mettre en pause et reprendre leur visionnement comme ils le souhaitent, partout et en tout temps. Ils peuvent aussi modifier leur forfait à tout moment.



À propos de Disney+

Disney+ est la plateforme de diffusion en continu dédiée aux émissions de télévision et aux films de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars et de National Geographic, ainsi qu’aux Simpson et plus encore. Au Canada, elle comprend Star, une marque de contenu de divertissement général. Service phare de diffusion en continu directement au consommateur de Disney, Disney+ propose une collection croissante de productions originales exclusives, notamment des longs métrages, des documentaires, des séries animées et de fiction et des courts-métrages. Avec un accès sans précédent à la longue histoire de Disney en matière de films et de séries télévisées, Disney+ est aussi la plateforme de diffusion en continu exclusive des nouveautés des studios Walt Disney. Visitez disneyplus.com ou trouvez l’application Disney+ sur les appareils mobiles et les téléviseurs connectés pour en savoir plus.

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :