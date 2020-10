Ten Square Games S.A. : Début de mouvement 13/10/2020 | 08:44 achat En cours

Cours d'entrée : 623PLN | Objectif : 750PLN | Stop : 520PLN | Potentiel : 20.39% L'impulsion haussière observée récemment a libéré un nouveau potentiel haussier pour le titre Ten Square Games S.A..

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 750 PLN. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 299 PLN.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 590 PLN. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 602 PLN, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 6.13 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul. Sous-secteur Logiciel d'application mobile Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TEN SQUARE GAMES S.A. 214.65% 1 077 SNAP INC. 65.09% 39 669 GRUBHUB INC. 57.73% 6 875 ANGI HOMESERVICES INC. 29.52% 5 609 MOMO INC. -55.40% 3 132 DENA CO., LTD. 11.85% 2 277 DOUBLEUGAMES CO., LTD. 44.23% 1 077 FINVOLUTION GROUP -25.66% 594 MITEK SYSTEMS, INC. 70.85% 573 ROVIO ENTERTAINMENT OYJ 34.74% 512 LIFE360, INC. 28.89% 425

Données financières PLN USD EUR CA 2020 631 M 167 M 141 M Résultat net 2020 194 M 51,3 M 43,5 M Tréso. nette 2020 217 M 57,5 M 48,8 M PER 2020 24,7x Rendement 2020 0,61% Capitalisation 4 084 M 1 077 M 916 M VE / CA 2020 6,13x VE / CA 2021 5,13x Nbr Employés - Flottant 48,2% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 643,94 PLN Dernier Cours de Cloture 623,00 PLN Ecart / Objectif Haut 24,2% Ecart / Objectif Moyen 3,36% Ecart / Objectif Bas -18,9% Dirigeants Nom Titre Maciej Popowicz Chairman-Management Board Maciej Szymon Zuzalek Chairman-Supervisory Board Magdalena Jurewicz Chief Financial Officer Tomasz Drozdzynski Member-Supervisory Board Marcin Michal Chruszczynski Member-Supervisory Board